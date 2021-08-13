"Я уже давно не тренируюсь" - Федерер намекнул на завершение карьеры

Швейцарский теннисист 40-летний Роджер Федерер намекнул на завершение профессиональных выступлений.

Швейцарец не возобновил тренировки и думает о завершении карьеры, сообщает Вlick.ch.

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"Из-за колена я уже давно не тренируюсь. На этой неделе встречусь с врачами и командой, и мы определимся с дальнейшими планами. Все в несколько подвешенном состоянии", - заявил Роджер.

В 2021 году Федерер принял участие только в пяти турнирах и ни на одном не дошел до финала.

На "Ролан Гаррос" Федерер выступал мощно и дошел до стадии 1/4 финала. И Роджер снялся с турнира, чтобы не нагружать травмированное колено.

Следующий большой турнир - Открытый чемпионат США. Соревнования пройдут с 30 августа по 12 сентября.