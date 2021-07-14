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среда, 14 июля 2021 10:02

Федерер не выступит на Олиппиаде

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Федерер не выступит на Олиппиаде
Роджер Федерер пребывает в шаге от окончания карьеры. Фото: Reuters

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец 39-летний Роджер Федерер принял решение пропустить грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония). Об этом титулованный теннисист сообщил в Twitter.

"Во время травяного сезона, к сожалению, были проблемы с коленом. Смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован. Представление Швейцарии на Играх всегда было для меня честью и важной составляющей карьеры. Уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур этим летом чуть позже. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за неё на расстоянии", — написал Федерер.

В коллекции швейцарца пока нет золота Олимпиады в одиночном разряде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Федерер получил 0:6 и покинул Уимблдон

Ранее первый номер мирового тенниса серб Новак Джокович выиграл Уимблдон. Это третий успех на турнирах "Большого шлема". Ранее Джокович выиграл чемпионаты Австралии и Франции.

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