"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором

Александр Абраменко выиграл единственную золотую медаль на Играх в 2018 году. Фото: НОК Украины

Единственный украинский зимний чемпион Олимпиады-2018 33-летний Александр Абраменко не считает Россию агрессором.

По словам Абраменко, все неоднозначно в событиях на Востоке Украины и в Крыму.

"Россия агрессор? Неоднозначно. Не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Вернее не так. Мне кажется, что все это спланировано.

И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.

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Кто там что-то придумал. Я ведь не в тех кругах общаюсь. Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется. Во всяком случае, страдают только люди – что с нашей стороны, что с их.

Однозначно это как в 42 году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто правды не скажет – из-за чего, как кто на какой стороне, кого поддерживал.

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Разумеется, когда показывают, что творится в АТО, меня зло берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я же не буду всех отстреливать.

Я не очень интересуюсь этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит" - сказал Абраменко в комментарии "Трибуне".

Александр Абраменко – украинский фристайлист, заслуженный мастер спорта Украины, специалист по лыжной акробатике, Олимпийский чемпион 2018 года. Обладатель малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике сезона 2015-16. Серебряный призёр Чемпионата Мира 2019 года.

Женат на российской фристайлистке Александре Орловой.