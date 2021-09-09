Магучих снова позировала на фото с россиянкой Ласицкене

Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих снова заметили на фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Соответствующее фотографию опубликовала австралийская прыгунья Элинор Паттерсон в Instagram.
Фото было сделано в швейцарском Цюрихе, где проходил финал Бриллиантовой лиги.
Ласицкене одержала победу в финале. Магучих заняла второе место.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский параолимпиец отказался от фото с россиянами
"Бронзовая" призерша Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это во время церемонии награждения на Олимпиаде. После этого разгорелся скандал. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.
Комментарии