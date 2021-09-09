Магучих снова позировала на фото с россиянкой Ласицкене

Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих снова заметили на фото с россиянкой Марией Ласицкене.

Соответствующее фотографию опубликовала австралийская прыгунья Элинор Паттерсон в Instagram.

Фото было сделано в швейцарском Цюрихе, где проходил финал Бриллиантовой лиги.

Ласицкене одержала победу в финале. Магучих заняла второе место.

Автор: скриншот Ярослава Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. Последняя держит украинку за плечо

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"Бронзовая" призерша Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это во время церемонии награждения на Олимпиаде. После этого разгорелся скандал. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.