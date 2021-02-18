Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде

Александр Абраменко стал золотым медалистом по фристайлу. Фото: gettyimages.com

8 февраля 2018 года спортсмен 29-летний Александр Абраменко стал 1-м в Украине олимпийским чемпионом по фристайлу.

Спортсмен из Николаева участвовал в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в Южной Корее. Получать олимпийскую лицензию ему пришлось в форсированном режиме, в начале сезона.

Место на играх Абраменко окончательно забронировал себе после того, как стал 2-м на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде 18 января.

Абраменко получил результат 128,51. Это стала 3-я золотая медаль Украины на зимней олимпиаде. 1994 года в Лиллехаммере в Норвегии медаль получила фигуристка Оксана Баюл. 2014-го первое место в Сочи в эстафете одержали биатлонистки Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная

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"Моцное видео - моцные обещания. После победы Александра Абраменка на Олимпиаде тогдашний министр спорта был категоричен - построим в Буковеле сноу-парк, чтобы отечественные спортсмены имели где заниматься. А открыть его мы должны были вместе! Прошло 3 года", - написал сегодня в Facebook журналист Владимир Мула.

12 февраля 1994 года открылась зимняя Олимпиада в норвежском Лиллехаммере. Украина завоевала там свои первые 2 медали. На биатлонный спринт тренеры сборной Украины от нечего делать решили поставить на гонку никому не известную 25-летнюю Валентину Цербе из Прилук.