"Я этого не понимаю" - Маркевич об украинцах, которые едут зарабатывать деньги в Россию

Мирон Маркевич. Фото: УАФ

Тренерский штаб сборной Украины по футболу правильно делает, что не вызывает украинцев, которые играют в России.

Об этом заявил экс-наставник национальной команды Мирон Маркевич.

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"Я считаю, что правильно. Может, когда-то времена изменятся, но сейчас этого нельзя делать. У нас восемь лет идет война с Россией, каждый день гибнут наши пацаны, а мы туда едем зарабатывать деньги. Я этого не понимаю", - цитирует Маркевича Fanday.net.

Также специалист ответил, согласится ли он возглавить национальную команду, если в будущем поступит предложение.

"Ну, а почему нет? Вообще без проблем", - добавил Маркевич.