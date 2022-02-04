"Я этого не понимаю" - Маркевич об украинцах, которые едут зарабатывать деньги в Россию

Тренерский штаб сборной Украины по футболу правильно делает, что не вызывает украинцев, которые играют в России.
Об этом заявил экс-наставник национальной команды Мирон Маркевич.
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"Я считаю, что правильно. Может, когда-то времена изменятся, но сейчас этого нельзя делать. У нас восемь лет идет война с Россией, каждый день гибнут наши пацаны, а мы туда едем зарабатывать деньги. Я этого не понимаю", - цитирует Маркевича Fanday.net.
Также специалист ответил, согласится ли он возглавить национальную команду, если в будущем поступит предложение.
"Ну, а почему нет? Вообще без проблем", - добавил Маркевич.
Мирон Маркевич - известный украинский тренер. Был наставником "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины.
В 2015 году он дошел с "Днепром" до финала Лиги Европы.
Также Маркевич рассказал, что мог возглавить один из европейских клубов.
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