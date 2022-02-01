Не отпустили. Маркевич мог возглавить один из европейских клубов

Мирон Маркевич. Фото: УАФ

Мирон Маркевич в 2016 году мог возглавить один из европейских клубов.

Об этом заявил сам экс-наставник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины.

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"С "Галатасараем" мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика. "Галатасарай" берет опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.

Был еще вариант с "Марселем". Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с "Днепром", но меня не отпустили. У меня еще был год контракта с днепровским клубом", - цитирует Маркевича Fanday.net.

Также Мирон Богданович ответил на вопрос, хотел бы он вернуться на тренерский мостик.

"Даже если поступит какое-то предложение, надо садиться и разговаривать, чтобы это ни было - остались в Премьер-лиге, ну и хорошо. Это должна быть серьезная команда с амбициозными целями", - добавил Маркевич.

Мирон Маркевич - известный украинский тренер. Был наставником "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины. В 2015 году он дошел с "Днепром" до финала Лиги Европы.