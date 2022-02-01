Не отпустили. Маркевич мог возглавить один из европейских клубов

 
Ексклюзивы
1/5
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1107
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 2475
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2205
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 8694
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 6886
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3204
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2349
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1440
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1458
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2871
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии
Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии
Новичок стреляет дублем. "Шахтер" одержал вторую победу на сборе в Турции
Новичок стреляет дублем. "Шахтер" одержал вторую победу на сборе в Турции
Луческу взял на второй сбор 28 футболистов
Луческу взял на второй сбор 28 футболистов
Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 873
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 945
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6885
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1629
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 387
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
вторник, 01 февраля 2022 10:27

Не отпустили. Маркевич мог возглавить один из европейских клубов

  Комментировать
Не отпустили. Маркевич мог возглавить один из европейских клубов
Мирон Маркевич. Фото: УАФ

Мирон Маркевич в 2016 году мог возглавить один из европейских клубов.

Об этом заявил сам экс-наставник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Каждый должен четко знать, где друг, а кто - враг": Маркевич об украинцах на Олимпиаде

"С "Галатасараем" мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика. "Галатасарай" берет опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.

Был еще вариант с "Марселем". Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с "Днепром", но меня не отпустили. У меня еще был год контракта с днепровским клубом", - цитирует Маркевича Fanday.net.

Также Мирон Богданович ответил на вопрос, хотел бы он вернуться на тренерский мостик.

"Даже если поступит какое-то предложение, надо садиться и разговаривать, чтобы это ни было - остались в Премьер-лиге, ну и хорошо. Это должна быть серьезная команда с амбициозными целями", - добавил Маркевич.

Мирон Маркевич - известный украинский тренер. Был наставником "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины.

В 2015 году он дошел с "Днепром" до финала Лиги Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не отпустили. Маркевич мог возглавить один из европейских клубов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян

Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 36256
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 3 Просмотров: 9468
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 8694
&quot;Надо хоть немного думать&quot;: Ярош обратился к Зеленскому
"Надо хоть немного думать": Ярош обратился к Зеленскому 2 Просмотров: 7866
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома? Просмотров: 7848
Спорт
Миколенко рассказал, почему перестал попадать в основной состав "Эвертона"
Миколенко рассказал, почему перестал попадать в основной состав "Эвертона" Просмотров: 144
Возвращение в Европу отменяется. Коноплянка останется в "Шахтере"
Возвращение в Европу отменяется. Коноплянка останется в "Шахтере" Просмотров: 162
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
 Просмотров: 396
За ним охотились "Шахтер" и "Динамо". Экс-игрок "Зари" перешел в английский клуб
За ним охотились "Шахтер" и "Динамо". Экс-игрок "Зари" перешел в английский клуб Просмотров: 369
Украинка Ягупова вывела свою команду в четвертьфинал баскетбольной Евролиги
Украинка Ягупова вывела свою команду в четвертьфинал баскетбольной Евролиги Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
3
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
2
"Надо хоть немного думать": Ярош обратился к Зеленскому
1
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
Голосов: 472
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть