"Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак" - Де Дзерби пожаловался на судейство в Украине

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби считает, что судьи подсуживают киевскому "Динамо".

Наставник "горняков" поделился ожиданиями от матча за Суперкубок против "Динамо".

"Для меня большая честь быть тренером в Украине. Однако мне не нравится атмосфера, которая происходит с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том , что мы делаем на поле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" хотят наказать за матч против "Александрии"

Однако мне не нравится, когда арбитры могут чувствовать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90 + 8-й минуте в матче "Динамо" с Александрией. Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак.

И я очень надеюсь, что завтра арбитр сможет работать спокойно. Завтра сыграют очень сильные команды, поэтому все должно быть на своем месте, все должно быть сделано честно. Надеюсь, что сегодня - последний раз, когда я говорю на эту тему, потому что я действительно ее не люблю. Однако у меня есть глаза. И еще я слушаю, что происходит вокруг меня. Я уважаю всех, но было бы также правильно, чтобы все уважали меня и мою команду ", - цитирует Де Дзерби официальный сайт "Шахтера".

"Динамо" и "Шахтер" разыграют Суперкубок Украины-2021. Игра состоится на НСК "Олимпийский" в 21:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте. В чемпионате Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка.