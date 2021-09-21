Лидер "Динамо" передумал покидать клуб

Один из лидеров "Динамо" 29-летний Карлос Де Пена передумал менять клуб.

Уругваец размышляет над новым контрактом с киевлянами, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Представители Де Пены начали переговоры с руководством "бело-синих" о пролонгации соглашения, завершается 31 декабря 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что уругваец планирует покинуть Украину и перебраться в МЛС,

В текущем сезоне Карлос Де Пена провел семь матчей в составе "Динамо", в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Уругваец выступает за киевлян с апреля 2019-го

22 сентября "Динамо" сыграет против "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины. Начало игры в 21:00.