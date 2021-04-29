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четверг, 29 апреля 2021 10:41

33-летний Месси хочет получить от "Барселоны" контракт на 10 лет

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33-летний Месси хочет получить от &quot;Барселоны&quot; контракт на 10 лет
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Капитан "Барселоны" 33-летний Лионель Месси начал переговоры с каталонским клубом о подписании нового контракта.

Хорхе Месси, отец звездного форварда "Барсы", поужинал с президентом клуба Жоан Лапорта, сообщает Mundo Deportivo.

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Стороны обсуждали будущее звездного аргентинца. В итоге, остались довольны итогами разговора.

Лионель знает о финансовых делах клуба и готов пойти на снижение зарплаты в два раза. Зато Месси хочет получить от "блаугранас" гибкий контракт на десять лет. Два года Месси проведет в статусе игрока "Барсы", затем завершит карьеру в МЛС, а уже после этого вернется в каталонский клуб на должность в спортивном департаменте.

Лионель Месси выступает за первую команду "Барселоны" с 2003 года. Его соглашение с клубом завершается летом 2021 года.

Летом 2020 Месси хотел покинуть Испанию за неудовлетворительных результатов команды. В услугах аргентинца были заинтересованы "МС", ПСЖ и "МЮ". Но с приходом на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта должен продолжить выступления на "Ноу-Камп".

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