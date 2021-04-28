ПСЖ предложил Месси бешеные деньги

Месси может уехать во Францию. Фото: Reuters

Французский "Пари Сен-Жермен" предлагает 33-летнему Лионелю Месси звёздному капитану испанской "Барселоны" контракт, от которого аргентинец не сможет отказаться, сообщает TNT Sports.

По информации источника, Месси предложат первоначальное соглашение на два года с возможностью продления ещё на один сезон на таких финансовых условиях, которые клуб из Франции считает фантастическими.

В текущем сезоне Месси принял участие в 42 встречах за "Барселону" во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми истекает 30 июня этого года.

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Ранее сообщалось, что Forbes поставил 33-летнего Месси на третье место среди самых высокооплачиваемых спортсменов в 2020 году. В прошлом году аргентинец заработал $104 млн в виде зарплаты и бонусов. Его зарплата спровоцировала кризис в "Барселоне".