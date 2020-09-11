2 клубам УПЛ разрешили проводить матчи со зрителями

Два матча 2-го тура УПЛ пройдут со зрителями.

Коваливский "Колос" сможет допустить зрителей в своей дебютной игре на новом стадионе против ПФК "Львов", сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

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Только должны быть соблюдены все карантинные нормы. Ограничение - не более 25% от вместимости стадиона. Между фанатами имеет сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках.

Автор: "Динамо Київ Inside".

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Болельщикам запретили вход на стадионы в начале пандемии коронавируса в марте. Украинские клубы доигрывали прошлый сезон без зрителей. Первый тур и Суперкубок Украины тоже прошел при пустых трибунах.