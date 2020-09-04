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пятница, 04 сентября 2020 17:34

Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ

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Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ.

Портал Transfermarkt, который специализируются на стоимости игроков, обновил стоимость игроков из чемпионата Украины.

Самым дорогим футболистом чемпионата остался вингер "Динамо" Цыганков, который стал дороже на €3 млн. Теперь его стоимость - €19 млн.

На втором месте - хавбек "Шахтера" Тете. Он подорожал на €1,5 млн и теперь стоит €17 млн . Третья строчка у защитника "Динамо" Виталия Миколенко, который стал дороже на € млн, теперь его цена - €13 млн.

Защитник "Шахтера" Исмаили - четвертый в УПЛ по стоимости. Он потерял в цене €3 млн, теперь стоит €12 млн. Топ-5 замыкает защитник "Шахтера" Додо, который прибавил в цене больше всех в чемпионате - плюс €6,4 млн. Сейчас его стоимость - €10 млн.

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Прошлогодним чемпионом Украины стал "Шахтер". "Динамо" выиграло Кубок и Суперкубок Украины.

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