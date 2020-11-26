16 лет за шпионаж. Путин хочет посадить украинского футболиста

В России отсидели два футболиста – Мамаев и Кокорин. Фото Спортс ру

Гособвинение России попросило Московский городской суд присудить 16 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, сообщает пресс-служба Московского городского суда. Спортсмен обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Приговор ему будет оглашён 7 декабря.

Василенко с 1992 по 2001 год выступал за украинские клубы "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Его арестовали в Москве в октябре 2019 года. Тогда Василенко обвинили в незаконном перемещении через границу запрещённых веществ. В дальнейшем дело переквалифицировали на шпионаж.

В настоящее время он содержится в одном из СИЗО Москвы. При этом детали дела неизвестны.

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По статье о шпионаже Василию грозит до 20 лет тюремного заключения.