12 региональных федераций требуют перевыборов президента Федерации бокса Украины

В федерации бокса случился конфликт. Фото: ФБУ

12 региональных федераций не признали итоги отчетно-избирательной конференции Федерации бокса Украины и требуют перевыборов президента организации. Об этом их представители заявили на специальной пресс-конференции, которая 22 декабря прошла в Киеве. По словам участников мероприятия, отчетно-избирательная конференция ФБУ прошла в отсутствие кворума.

17 декабря на отчетно-избирательной Конференции Федерации бокса президентом ФБУ был переизбран Владимир Продивус. Согласно регламенту, чтобы Конференция была признана легитимной, а выборы состоялись – должен быть собран кворум – представители минимум 17 федераций (в ФБУ входят 24 областные федерации и федерация города Киева).

Согласно заявлениям руководителей Киевской областной, Киевской городской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской и Донецкой областей представители их организаций в отчетно-избирательной конференции ФБУ не участвовали, а значит, кворума не было.

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По словам участников пресс-конференции, единственным выходом из сложившейся ситуации они видят проведение новой отчетно-избирательной конференции Федерации бокса Украины, президента и руководящих органов организации. Иначе они готовы обращаться как в Министерство молодежи и спорта Украины, так и в спортивно-арбитражный суд в Лозанне.