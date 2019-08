11-летний болельщик сломал себе нос, когда бежал за машиной звезды "Ливерпуля

Мухаммед Салах отличился благородным поступком.

Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах вызвал настоящий фурор, когда проезжал на своем автомобиле. Настолько, что один из юных фанатов сломал себе нос.

11-летний болельщик Луи Фаулер с 10-летним братом бежали за машиной футболиста. И не очень рассматривали по сторонам. Поэтому Луи врезался в фонарный столб и упал. Позже оказалось, что мальчик сломал нос.

Салах, который заметил этот момент, остановился и повернулся к ним. Он проверил, все ли хорошо в малым болельщиком. Салах сфотографировался с мальчиками. И только после этого Луи отвезли в больницу.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO'd himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9