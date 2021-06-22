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четверг, 24 июня 2021 00:50

В детских лагерях запретили полотенца

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Каждое лето в лагерях отдыхают почти 700 тыс. школьников - 14% украинских детей.

- Сын вернулся из лагеря с фингалом и знал все матерные слова, - рассказывает киевлянка 40-летняя Елена Вдовиченко. В 2018 году отправляла 13-летнего Сергея в Одессу. - Кормили хорошо, проводили мастер-классы, организовывали дискотеки, учили каратэ. Но сын ехал на море, а его почти не видел. Их водили на пляж, запускали в воду по четыре человека на 15 минут. Воспитатели перестраховывались. Были дети из неблагополучных семей. Курили, по ночам вымазывали других зубной пастой.

В следующем году женщина отправила сына в частный лагерь в Черкасской области.

- Рассчитан на 15 человек, его оборудовали из двух дач, - продолжает Елена. - Лет 20 заведение держат супруги. Имеют в штате медсестру, повара. Во дворе есть батуты, велосипеды, гироборды, байдарки. Сын доволен. Его научили играть на гитаре.

На 2021 год Министерство здравоохранения обновило требования к детским лагерям.

Продолжает действовать карантин. Поэтому массовые мероприятия отменены, родители не могут посещать детей. В этом году лагерям запретили использовать многоразовые полотенца, мягкие игрушки. На одного человека в комнате должно быть не менее 5 "квадратов", расстояние между кроватями - 1,5 м. В двухэтажных можно использовать одну.

- Ограничения не выгодны владельцам лагерей, большие заведения могут не открыться, - говорит 41-летний Александр Кашлаков, президент Ассоциации за новое поколение "Лелека". Организация была создана в Международном детском центре "Артек" в 1999 году, объединяет специалистов детского оздоровления и отдыха из 21 региона Украины.

Советует, как выбирать летний лагерь.

- Обратите внимание на организацию безопасности, медицинское обслуживание, подготовку вожатых, поваров. Важны отзывы тех родителей, чьи дети там отдыхали.

В путевке указано, куда направляют деньги, кто отвечает за ребенка. Любая база отдыха может назваться детским лагерем, хотя на самом деле им не является. Закон это не запрещает. Государственные лагеря контролируют лучше, чем частные.

Для подвижных детей советует выбрать отдых с акцентом на спортивной программе - походах, соревнованиях. Малоактивных отправляют в учреждения к морю или в горах.

- Во всех лагерях есть угроза травли, - говорит Кашлаков. - Как и в школах. Но вероятность выше, поскольку находятся вместе круглосуточно.

Не все дети психологически готовы к лагерям.

- Отрыв от семьи - сложный процесс, - говорит психолог 37-летняя Ирина Губеладзе. - Некоторые переживает это просто, а другие привязаны к родителям. Для таких лучше начинать с дневных лагерей.

Такие организуют при школах для выпускников младших классов. Родители приводят детей утром, вечером забирают.

- Если отдых планируется в другом городе, отправляйте их с друзьями или одноклассниками, - продолжает Губеладзе. - Это облегчит процесс адаптации.

Не советует летом оставлять детей дома.

- Но и быть в лагере все каникулы не стоит. Надо время для отдыха и подготовки к школе. Дневной лагерь можно посещать дважды за лето, с перерывом.

Автор: Евгения ЗВОЛЬСКАЯ, Владимир МУКАН
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