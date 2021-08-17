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четверг, 19 августа 2021 06:30

Ранец должен плотно прилегать к спине

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- Хороший ранец для ребенка - не обязательно дорогой, - рассказывает ортопед 46-летний Игорь Микитюк из Житомира. - Часто ценник в 2 тысячи висит на ярко раскрашенном полотняном хламе.

Советует, как выбрать его для школьника.

- Ранец и рюкзак - разные вещи, - объясняет. - Первый имеет каркас с плотной спинкой и лямками. Пластиковые вставки на всей поверхности создают корпус, распределяют вес по позвоночнику. Такой плотно прилегает к спине, вырабатывает правильную осанку. Ранец неудобно носить на одном плече. Это защищает ребенка от искривления спины. Рюкзаки же имеют мягкий корпус. Подходят для подростков, у которых спина уже окрепла.

Не рекомендует родителям выбирать ранец самим.

- Обязательно примерьте ребенку. Верхний край не должен упираться в затылок, нижний - не должен давить в спину. Внизу должен быть поясничный упор с валика. Важно, чтобы края ранца не врезались в плечи.

Детям 6-7 лет подойдет с высотой спинки до 45 сантиметров. Должен быть не шире плеч. Вес - 10 процентов веса ребенка. Объем - до 16 литров.

Обращайте внимание на жесткость дна. Может быть прорезиненное или пластиковое. С ними ортопедические рюкзаки не деформируются под тяжестью книг и не нагружают поясницу.

От материала ранца зависит его долговечность. Плотный полиэстер устойчив к выгоранию и стиранию. Если есть водоотталкивающая пропитка, она защитит книги и тетради от дождя. Должны быть нашиты светоотражающие элементы. Зимой темнеет рано, а они сделают ребенка заметнее на дороге.

- Ранец не надо менять каждый год. Или наоборот - носить, пока не разойдутся швы. Следует смотреть, прилегает ли к спине. Не стоит покупать на вырост. Такой неудобно носить и вес будет казаться больше.

Школьные ранцы стоят от 350 до 3 тыс. грн.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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