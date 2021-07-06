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четверг, 08 июля 2021 00:30

Корейские свиньи редко болеют

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Всех поросят надо колоть от глистов

- Завела свиней породы Венгерская пуховая мангалица, подобны овцам. Слышала, что меньше болеют, - говорит Ольга Прокопенко, 49 лет, из села Подрожье Ковельского района Волынской области.

- Два года тому назад держала других поросят. Падали на ноги по неизвестной причине. Если бы вакцинировали, не знала бы забот. Но это надо уметь колоть.

Свиней держит в загоне даже зимой. Им не нужны теплые сараи. Главное, чтобы имели возможность свободно выпасаться. У них крепкий иммунитет, поэтому не болеют. Мясо и сало нежное, почти диетическое. Молодняк набирает вес быстро, уже через полгода весят до 70 кг. Взрослый кабан весит 350 кг, а свинья - до 250 кг.

- Подметила особенность, что в помете рождаются поросята одного пола. В прошлый раз были кабанчики, а в этом - только свинки. Когда маленькие, полосатые - как дикие. Когда взрослеют, мех становится однотонным.

Также держит корейских свиней, поскольку у них крепкое здоровье. Пасутся на травнике, как коровы. У них отрастает большое брюхо, по земле волочится.

- Такие выносливее к болезням. Если украинские породы повально болеют, то для корейцев это редкость. Для расплода желательно брать старшего кабанчика и младшую свинку. У них быстро наступает половая зрелость. Поэтому уже в следующем году у пары будут поросята.

Эти свиньи имеют более короткие тело и рыло, чем обычные. Покрыты густой черной шерстью.

- Для меня экзотика чужда. Выращиваю отечественных, и все хорошо. Держу хлев в чистоте, а свиней сытыми, - говорит Михаил Бобовый, 55 лет, из села Вольное под Кропивницким. - Поросята быстро вырастают, выносливые и приспособленные к различным климатическим условиям.

Выращивает свиней Украинской степной белой породы. Ее вывели в Институте животноводства "Аскания-Нова" Херсонской области. Животные весят до 400 кг.

- Это все выдумки, что можно взять определенную породу и совсем ее не прививать. Вакцинация нужна всем. Например, от глистов, - говорит Алексей Чигирь, 50 лет, ветеринар из поселка Добрянка Черниговского района Черниговской области. - Поросята рождаются менее развитые по сравнению с телятами или козлятами. До двухнедельного возраста у них недоразвиты печень, селезенка и почки.

В три дня поросятам следует колоть в ухо препараты ферранимал, ферофарм или феррум +, которые обогащают организм железом для защиты от анемии. Для этого оттянуть треугольник кожной складки и аккуратно вставить иглу шприца. Через неделю нужно ввести дектомакс или ивермек - от глистов. Месячным животным нужна вакцинация против сальмонеллеза и пастереллеза, двукратно с интервалом 10 дней. До двухмесячного возраста надо вакцинировать от болезни Тешена.

- Для уколов подходит внутренняя бедренная часть. Основное правило - надо иглу расположить перпендикулярно к телу.

Для укрепления молодняка в корм добавляют рыбий жир, мел или известняк, ракушки, а также витамины тетравит.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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