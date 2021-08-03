Дети любят пиццу и бургеры

Детский банкет отличается от взрослого. Малыши не засиживаются за столом, едят только красивую и аппетитную еду.

- Каждый ребенок имеет особенности, которые должен учесть организатор, - рассказывает организатор праздников 36-летняя Екатерина Зайцева из Запорожья. - Следует заранее поговорить с родителями и узнать об аллергии на продукты.

Детский стол оформляют иначе, чем взрослый.

- Советую придерживаться определенной тематики, - говорит Зайцева. - Ко дню рождения в пиратском стиле подойдут бутерброды в форме корабля. К празднику в стиле "Алисы в стране чудес" - кексы с изюмом и напитки в виде "волшебного зелья". Если вечеринка в классическом стиле, подают любимые блюда всех детей - пиццу, бургеры, наггетсы и салат "Цезарь". Можно добавить колбасную и овощную нарезки.

За весь банкет ребенок потребляет почти 0,5 кг блюд.

- 40 процентов детского меню должны составлять сладкие блюда. Фрукты лучше выбирать менее аллергенные: яблоки, бананы, мандарины. От шоколада и апельсинов лучше отказаться.

Популярны капкейки, пирожные, леденцы, например "Кейк попс" - имбирное печенье на палочке, желе. Следует исключить сладости ярко-химического цвета. У большинства на них аллергия.

Летом дети пьют освежающие лимонады и безалкогольные коктейли. Вместо традиционного компота лучше брать мохито.