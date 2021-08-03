Дети любят пиццу и бургеры

 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 243
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 756
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1098
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4671
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1746
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1161
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 891
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1458
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
2
4
Подержанные иномарки подешевеют
Подержанные иномарки подешевеют
Отапливать термодом в три раза дешевле
Отапливать термодом в три раза дешевле
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 504
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 270
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
1 Просмотров: 1719
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2125
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 07:45

Дети любят пиццу и бургеры

  Комментировать
 

Детский банкет отличается от взрослого. Малыши не засиживаются за столом, едят только красивую и аппетитную еду.

- Каждый ребенок имеет особенности, которые должен учесть организатор, - рассказывает организатор праздников 36-летняя Екатерина Зайцева из Запорожья. - Следует заранее поговорить с родителями и узнать об аллергии на продукты.

Детский стол оформляют иначе, чем взрослый.

- Советую придерживаться определенной тематики, - говорит Зайцева. - Ко дню рождения в пиратском стиле подойдут бутерброды в форме корабля. К празднику в стиле "Алисы в стране чудес" - кексы с изюмом и напитки в виде "волшебного зелья". Если вечеринка в классическом стиле, подают любимые блюда всех детей - пиццу, бургеры, наггетсы и салат "Цезарь". Можно добавить колбасную и овощную нарезки.

За весь банкет ребенок потребляет почти 0,5 кг блюд.

- 40 процентов детского меню должны составлять сладкие блюда. Фрукты лучше выбирать менее аллергенные: яблоки, бананы, мандарины. От шоколада и апельсинов лучше отказаться.

Популярны капкейки, пирожные, леденцы, например "Кейк попс" - имбирное печенье на палочке, желе. Следует исключить сладости ярко-химического цвета. У большинства на них аллергия.

Летом дети пьют освежающие лимонады и безалкогольные коктейли. Вместо традиционного компота лучше брать мохито.

Автор: Влада МОСКВІТІС
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дети любят пиццу и бургеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей в мире

Известный ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 31728
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 19414
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 7911
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 4815
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 4662
Спецтема
На свадьбе блюда подносят четыре раза
На свадьбе блюда подносят четыре раза Просмотров: 9
На поминальный стол не ставят спиртное
На поминальный стол не ставят спиртное Просмотров: 18
Современные телевизоры рассчитаны на восемь лет работы
Современные телевизоры рассчитаны на восемь лет работы Просмотров: 1332
Англо-нубийские козы дают по семь литров молока в день
Англо-нубийские козы дают по семь литров молока в день Просмотров: 216
Силос из кукурузы увеличивает надои
Силос из кукурузы увеличивает надои Просмотров: 36
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
5
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
1
Лидера Белорусского дома в Украине нашли в петле
Голосов: 123
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть