В Раду внесли закон, направленный против украинского языка - Княжицкий

Княжицкий сообщил об антиукраинском законе. Фото: "Эспрессо TV"

Нардеп Николай Княжицкий пожаловался на законопроект, направленный против украинского языка в образовании.

"На этой неделе в зал Верховной Рады выносят очередной проект, который призван ослабить употребление украинского языка в образовании в пользу русского. И это понятно, поскольку именно Владимир Путин назвал русский язык "мягкой силой России". И поэтому в России противоположные процессы", - заявил депутат в Facebook.

Он описал историю с профессором филологии из России, которого уволили за пост в соцсети.

"Гусейнов задал вопрос: "Почему некоторым россиянам кажется, что россиянам в Украине не под силу изучить кроме своего русского еще и украинский?" И сам ответил на него:" Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в местных киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском. А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, киргизов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем ​​с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - цитирует Княжицкий.

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"Если бы украинская власть защищала украинский язык у нас и в мире хотя бы на сотую долю от того, как это делают поляки, русские или французы, наша страна жила бы давно защищенной и от внутренних споров, и от внешней агрессии", - добавил депутат.

С сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании. Он предусматривает 3 модели изучения украинского языка для национальных меньшинств.