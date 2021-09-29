В литовской церкви будут править на украинском языке

В Каунасе появятся украинские литургии. Фото: РІСУ

В литовском городе Каунас в костеле Георгия Мученика будут проводить регулярные богослужения на украинском языке.

Службы предназначены для сообщества украинцев греко-католиков. Литургии будут отправлять василиане, сообщает РІСУ.

Первое богослужение на украинском языке состоится 3 октября в 13:00. После литургии состоится общение в неформальной обстановке.

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Василиане сообщили, что будут проводить исповеди, крестины, освящение домов и другие ритуалы. Они являются единственными греко-католическими священнослужителями в Литве. Занимаются не только местными украинцами и литовцами, но и работниками и студентами. Служат прихожанам в Клайпеде, Електренае, Йонаве и Каунасе.

В Венгрии в средней школе им. Шомоди Режьо в Кишварде начали преподавать украинский язык. В составлении учебного плана для школы большую роль сыграли председатель комиссии образовательной комиссии самоуправления Юдит Софилканич и Виктория Штефуца, сообщили на странице Государственного самоуправления украинцев Венгрии в Facebook.