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В Киеве театр отказался переводить спектакли на украинский язык

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В Киеве театр отказался переводить спектакли на украинский язык
В театре говорят, что не имеют финансовой возможности обустроить субтитры. Фото: Wikimedia

Киевский Национальный театр российской драмы им. Леси Украинки заявил об отказе субтитровать представления на украинском языке.

Театр не имеет ни технических, ни финансовых возможностей для этого, сказал в комментарии "Главкому" заведующий литературно-драматической частью театра Борис Курицын.

"За два последних года у нас было несколько локдаунов. Были как официальные, так и не официальные, когда театр вообще не работал, не получал денег от спектаклей. Государство лишь платило зарплату. От субтитров мы отказались сразу. И не из-за денег, а потому, что это не позволяет получать полное впечатление от спектакля", - сказал Курицын.

Для перевода спектаклей нужно два переводчика на каждую сцену, а в театре их три.

"Нужно три комплекта наушников, компьютерная и звуковая техника. Все это - не три копейки. То же и с субтитрами, которые нужно устанавливать на три сцены. Будем говорить откровенно, на сцене это практически невозможно установить технически. Заниматься расточительством тогда, когда можем зрителю создать комфортные условия для просмотра спектакля, мы не будем", - отметил работник театра.

Курицын заявил, что формулировка языкового закона дает театру возможность для маневра.

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"Драматический театр - это не оперное и не музыкальное искусство. Спектакль драматического театра нужно смотреть полностью. В драматическом театре есть сценография, актерские глаза, мимика, пластика и текст. Конечно, сопровождать это все субтитрами, то есть отвлекать зрителей от сцены - ненормально. Другой момент - дубляж. Но простите, один текст будут актеры говорить на сцене, а совершенно другой будет бубнить вам в уши. Люди, нуждающиеся в переводе, имеют на него право и получают пересказ содержания спектакля в печатном виде. Кстати, мало людей берут эти печатные тексты. Хотя в последнее время украинский язык среди зрителей в театре можно услышать все больше и больше", - сказал он.

С 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, зрелищные мероприятия должны проходить на государственном языке. Коммунальные и государственные театры должны показывать спектакли на украинском языке или сопровождать переводом. Музеи должны использовать украинский. Дублировать там информацию можно на любом языке.

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