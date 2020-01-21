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вторник, 21 января 2020 15:12

Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика

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Социологический опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова показал, что только 12% граждан Украины считают, что русский язык должен стать вторым государственным. При этом статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%.

Около 69% считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, говорится на официальном сайте фонда.

Также общественное мнение имеет региональные различия. Однозначно выступают за украинский как единственный государственный в Западном регионе - 92%, в Центральном регионе - 77%. В Южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения при условии признания украинского как единственного государственного поддерживает 51%. Наиболее значимый статус русского языка определяется в Восточном регионе.

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В том, что украинский язык является важным атрибутом независимости, согласны 81% граждан. Примерно столько же соглашаются, что в украинских СМИ по крайней мере половина наполнения должна быть на украинском языке.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года. Результаты представили 21 января в Киеве.

Автор: dif.org.ua
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16 января 2020 года вступили в силу нормы статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой Украины 25 апреля 2019 года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы.Отныне вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке

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Дата
21
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