С сегодняшнего дня реклама на ТВ и радио должна звучать на украинском

Отныне реклама должна быть только на государственном языке. Фото: ukrinform.ua

16 января 2020 года вступили в силу нормы статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой Украины 25 апреля 2019 года.

Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы.

С сегодняшнего дня вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке, информируют на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Евросоюза.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступил в силу закон о кнопкодавстве депутатов

Также этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Положения "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы прокомментировал кандидат юридических наук, председатель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий.