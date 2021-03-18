Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине

Телеканал "Дом" создан для жителей временно оккупированных территорий Украины. Свою работу начал 1 марта 2020 и доступен для просмотра на всей территории Украины через youtube Фото: mediasat.info

Русскоязычные программы на телеканале "Дом" могут негативно повлиять на будущее Украины. Такое мнение Gazeta.ua выразил эксперт по вопросам языковой политики Тарас Марусик

"Предыдущий министр культуры Владимир Бородянский решил, что для противостояния российской пропаганде нужно создать телеканал. Для этого реорганизовали иновещание, а фактически ликвидировали большинство редакций на других языках. В 2020 году на новый телеканал "Дом" заложили в бюджете 440 млн грн. Сначала обещали, что телеканал будет двуязычным. На самом деле передачи ведут на русском языке. Только сайт телеканала наполняют на украинском и русском языках", - объяснил Тарас Марусик.

Прессекретар Владимира Зеленского Юлия Мендель на телеканале "Дом" представила авторские телевизионное шоу "Взгляд с Банковой". Вела выпуск на русском языке.

"Мендель сделала свою передачу будто-бы для противодействия фейкам, но там присутствует откровенная агитация и пропаганда за президента. Все могут хвалить или ругать президента, но не его прессекретарь. Здесь явный конфликт интересов. Более беспокоит эта командная русскоязычная тенденция. Не сама Мендель решила вести передачу на русском. В недавнем интервью призналась, что является украиноязычной. Прослеживается четкая тенденция самого президента и большинства партии "Слуга народа", - считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За что это нам?" - соцсети о передаче "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель"

Лишь в последнее время на телеканале интервью на русском языке давали также заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк, председатель комитета по вопросам культуры Никита Потураев, председатель Госкино Марина Курдельчук, министр культуры Александр Ткаченко.

"Юрий Костюк прямо сказал, что есть часть аудитории, к которой на украинском языке уже не достучаться. В контексте противодействия дезинформации нельзя упускать такой инструмент в информационной войне с Россией, как русский язык. Это напоминает риторику предыдущего президента Петра Порошенко, который после прихода к власти в мае 2014 года примерно полтора года повторял, что Украину можно любить на украинском и русском языках. Он перенес эту риторику на языковую ситуацию на фронте. Начал брать "с потолка" проценты о том, что на передовой более 50% русскоязычных. Говорил это до тех пор, пока Центр Разумкова не провёл социологический опрос, который выявил, что среди защитников на передовой 73% разговаривают на украинском. Зеленский применяет подобную риторику, но его тормозит языковой закон, который власть хочет отменить или смягчить, но пока не в силах", - убежден експерт.

Телеканал "Дом" продолжает русификацию оккупированных территорий.

"Это уже продолжается второй год. Территории были оккупированы Россией потому, что там было мало украинского языка. Теперь еще меньше. И продолжать трансляции на русском - это серьезная методологическая ошибка. На что рассчитывает Зеленский и власть? Хотят в будущем проводить выборы на оккупированных территориях, что несомненно будет происходить под давлением Кремля? Если руководствоваться соображениями будущих выборов, а не будущего Украины, то тогда такая логика понятна - задобрить неподконтрольный Киеву электорат, промыть ему мозги обязательно на русском языке. Но это для Украины - угроза, отложена на будущее, ведь этот электорат и так смотрит в сторону Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог

В начале своей каденции Зеленский думал, что встретится с Путиным и быстро придет к согласию о мире. Теперь так, видимо, уже не думает. В прошлом году он говорил, что "люди для него важнее территории". Трудно с этим согласиться, потому что важно и то и другое. Но возникает вопрос, какие люди? Те граждане, которые не хотят интегрироваться в Украине, имеют полное право покинуть ее. Другие должны интегрироваться в соответствии с конституцией и законами Украины. Русскоязычный канал не соответствует букве и духу статьи 10 Конституции Украины. В ней указано, что государственный язык должен бытовать на всей территории Украины во всех сферах жизни", - считает Тарас Марусик.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель объявила о запуске авторского проекта на телевидении - телешоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". В сообщении она назвала линию разграничения территории, подконтрольной Украины с территориями, оккупированными Россией, "контактной линией". Первый выпуск программы "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" вышел в эфир 15 марта в 19:30. Вызвал неоднозначную реакцию в обществе.