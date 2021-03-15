"О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии" - Мендель запускает телешоу

Фото: facebook.com/kanalDOM

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель объявила о запуске авторского проекта на телевидении - телешоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

Информацию об этом пресс-секретарь Зеленского разместила в Facebook.

В сообщении она назвала линию разграничения территории, подконтрольной Украины с территориями, оккупированными Россией, "контактной линией".

"Не устаем говорить с вами. А особенно - с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев обеих сторон контактной линии", - написала Мендель.

Первый выпуск программы "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" выйдет в эфир 15 марта в 19:30.

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Как сообщили на странице государственного телеканала "Дом", программа будет транслироваться на оккупированных Россией территориях Украины.

"Юлия Мендель комментирует актуальные события, делится своими выводами о том, что происходит, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - говорится в сообщении на Facebook-странице телеканала.

Государственный телеканал "Дом" С 1 марта начал спутниковое вещание на оккупированные Россией территории Украины. Канал можно смотреть в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и других оккупированных городах. Кроме того, онлайн трансляция проводится на YouTube.