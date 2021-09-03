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пятница, 03 сентября 2021 15:04

Радиостанцию оштрафовали за нарушение языкового законодательства

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Радиостанцию оштрафовали за нарушение языкового законодательства
Оштрафовали радио на Харьковщине. Фото: pexels.com

Нацсовет оштрафовал радиостанцию ​​"Радио Класс" в Харьковской области за нарушение языкового законодательства.

ООО ТРК "Арта Плюс" из города Изюм выплатит 1,8 грн штрафа за того, что в эфире было недостаточно украиноязычных песен, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Согласно мониторингу за 1 июля 2021, радиостанция распространила в эфире меньше украиноязычных песен, чем требует квота. Доля песен на украинском языке в течение суток составляла 34,88%, доля в промежутке 07:00 - 14:00 28,26%, доля в промежутке 15:00 - 22:00 - 33,04%.

"Закон регламентирует, что при радиовещании телерадиоорганизации должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 35% общего объема песен, распространенных в течение суток. А также не менее 35% общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00", - добавили в Нацсовете.

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Радиостанция также нарушила условия лицензии в части программной концепции вещания. Компания выиграла конкурс на эту частоту. Согласно условиям, должна транслировать не менее 50% музыкальных произведений отечественного производства. Радиостанция транслировала 47,31%.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского. Это сделала из-за нарушения требований украинского языкового законодательства во время трансляции телесериала "Кухня". Регулятору пожаловался телезритель. Сериал в апреле-мае транслировали не на государственном языке.

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