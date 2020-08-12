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среда, 12 августа 2020 13:16

Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына

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Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына
Погуляйко рассказал, на каком языке общается. Фото: "Волынь. Правда"

Председатель Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко рассказал, на каком языке общается.

"Я прекрасно понимаю украинский язык, он мне действительно очень нравится. Но так сложилось, что та часть Украины, где я родился и формировался как личность, русскоязычная. Я вырос в среде русскоязычных украинцев", - сказал чиновник в интервью "Волинь.Правда".

Он обратил внимание, что его дети уже мыслят иначе.

"В связи с работой я очень мало времени уделяю семье, редко вижусь с женой и детьми. И как-то раз, когда я приехал домой, сын мне сказал: "Мы же украинцы, давай общаться на украинском". Вот с ним перехожу время от времени на украинский. Меня в этом вопросе сын полностью поддерживает", - говорит председатель ОГА.

Его сын свободно общается на украинском языке, учится в украинской школе.

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"В целом в личной жизни я общаюсь на русском", - говорит Погуляйко.

Юрий Погуляйко родился в селе Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области. Волынскую областную государственную администрацию возглавляет со 2 декабря 2019 года. До этого работал в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях. Служил в налоговой милиции Главного управления ГФС Донецкой области. С 22 августа 2019-го был первым заместителем председателя Луганской облгосадминистрации.

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