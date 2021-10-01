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пятница, 01 октября 2021 11:43

Netflix запустил украинскую версию своего сервиса

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Netflix запустил украинскую версию своего сервиса
Netflix также предлагает ежедневную поддержку пользователей на украинском языке. Фото: pixabay.com

Стриминговый сервис Netflix запустил в Украине локализованный сервис с интерфейсом на украинском языке.

Фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с украинским дубляжом, передает "Бабель".

"Через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям полностью украинскую версию", - говорится в заявлении компании.

Netflix также предлагает ежедневную поддержку пользователей на украинском в формате чата или голосовой связи через приложение с 15:00 до 23:00 по Киеву.

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Один из самых популярных сериалов Netflix "Академия Амбрелла" дублировали на украинском. Дубляж выполняют украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн". В сентябре 2020-го стали официальными партнерами Netflix. Сотрудничество проходит в рамках программы Netflix Post Partner Program, которая предусматривает партнерство с зарубежными студиями для адаптации контента.

Первой лентой на Netflix с украинским дубляжом стал полнометражный мультфильм "Губка Боб: побег". Впоследствии вышел американский научно-фантастический фильм Outside the Wire. События частично происходят на территории Украины, упоминается русско-украинская война.

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01
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