На Netflix появился сериал на украинском

Эллиот Пейдж играет главную роль в сериале на Netflix "Академия Амбрелла". Ее персонажа зовут Номер Семь. Уверена, что у нее нет сверхъестественных способностей, кроме таланта к игре на скрипке. На самом деле она самая могущественная и опасная из своих братьев и сестер. Под влиянием эмоций способна превращать звуковые волны в разрушительную энергию, по сюжету. Фото: Pinterest

Один из самых популярных сериалов Netflix "Академия Амбрелла" дублировали на украинском. Пока только первый сезон.

"Академия Амбрелла" - супергеройский сериал по мотивам одноименного комикса Джерарда Вэя для DC.

1 октября 1989-го на свет одновременно появляются 43 ребенка у женщин, у которых не было никаких признаков беременности. Миллиардер сэр Реджинальд Гаргривс усыновляет семи из этих детей и создает "Академию Амбрелла". Когда становятся подростками, обнаруживают в себе сверхспособности и начинают бороться с преступностью, по сюжету.

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Сейчас идут съемки третьего сезона в Торонто, выход ожидается в начале 2022-го.

Дубляж выполняют украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн". В сентябре 2020-го стали официальными партнерами Netflix. Сотрудничество проходит в рамках программы Netflix Post Partner Program, которая предусматривает партнерство с зарубежными студиями для адаптации контента. Первой лентой на Netflix с украинским дубляжом стал полнометражный мультфильм "Губка Боб: Побег Губки". Впоследствии вышел американский научно-фантастический фильм Outside the Wire. События частично происходят на территории Украины, упоминается русско-украинская война. Можно было заметить вывески на украинском и надписи граффити Слава Украине.