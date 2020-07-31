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пятница, 31 июля 2020 11:43

На Фарион подали в суд

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На Фарион подали в суд
Во Львове готовятся поддерживать Ирину Фарион. Фото: drohobychchyna.com.ua

31 июля во Львове пройдет суд над бывшим депутатом Ириной Фарион.

"Ее будут судить якобы ее образа в адрес русскоязычных граждан", - сообщает "Говорить Дрогобиччина".

У Шевченковского районного суда Львова пройдет митинг под названием "Язик подав у суд на мову!"

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На мосту на перекрестке ул. Владимира Великого и Княгини Ольги во Львове вывесили баннер в поддержку Фарион.

Верховная Рада Украины 17 июля завершила 3 ​​сессию IX созыва. Депутаты так и не рассмотрели языковой законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

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Дата
31
июля

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