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понедельник, 28 октября 2019 15:12

Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка

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Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Владимир Бородянский отметил, что ведутся активные поиски кандидатов на должность уполномоченного по защите украинского языка Фото: radiosvoboda.org

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что поиски кандидата на должность уполномоченного по защите языка продолжаются. Также подчеркнул, что выступает за значительное расширение функций должностного лица.

"Я ищу человека, который будет заниматься не только защитой. Должность называется "Уполномоченный по защите украинского языка". И прописано в законе, что он должен делать. И в законе это направлено более действительно на защиту. Я считаю, что надо эту функцию расширить. Это должны быть не только защита, но и адвокация, популяризация украинского языка", - сказал министр в интервью Радио Свобода.

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Бородянский рассказал, что все еще общается с большим кругом людей, которые могли бы занимать данную должность и признал, что нарушил сроки установленные законом.

В языковом законе написано, что правительство до 16 октября должно назначить уполномоченного по защите государственного языка. Уполномоченный должен рассматривать жалобы о нарушении закона о языке. В сообществе отмечают, что несмотря на то, что закон приняли, постоянно фиксируют факты его нарушения.

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