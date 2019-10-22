Премьер ответил на упреки по неисполению языкового закона

В Кабмине ищут претендента на должность уполномоченного по защите государственного языка. Фото: Youtube

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал на брифинге, что Кабмин ищет человека на должность уполномоченного по защите государственного языка.

"Мы имели разговор с господином Бородянским, и я жду от него кандидатуры сейчас. То есть мы в поиске человека, который мог бы в полной мере выполнять эту функцию", - отметил он.

Также премьер рассказал, что поддержка Нацкомиссии по защите государственного языка будет зависеть от средств в госбюджете. Цифры станут известны в ноябре. Сам Гончарук подчеркнул, что выступает за финансирование комиссии.

"Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, что и какое финансирование должно получить", - сказал премьер .

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В языковом законе написано, что правительство до 16 октября должно назначить уполномоченного по защите государственного языка. Уполномоченный должен рассматривать жалобы о нарушении закона о языке. В сообществе отмечают, что несмотря на то, что закон приняли, постоянно фиксируют факты его нарушения.