Львовянка заставила Head&Shoulders украинизироваться

Компания начала маркировать товары на украинском. Фото: tvoemisto.tv

Львовянка Анастасия Чайковская заставила бренд шампуней Head&Shoulders начать подписывать товар на украинском языке.

"Мне написала Настя Чайковская. "Привет, как я могу помочь с украинским языком?" Я посоветовал начать с написания писем импортерам, в том числе Head&Shoulders. Настя активно включилась в работу - прислала десятки писем. Не прошло и восемь месяцев, как мы все получили результат - шампуни с украинскими надписями", - сообщил активист Святослав Литинский в Facebook.

Он отметил, что не только действия Чайковский вызвала этот результат, а всех, кто писал обращение.

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Литинский призвал всех писать заказные письма импортеру.

Общественный активист Святослав Литинский сообщил, что ему удалось украинизировать интернет-магазин Samsung. Об этом он написал в Facebook и опубликовал фото решения суда.