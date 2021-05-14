Львовянка заставила Head&Shoulders украинизироваться

Львовянка Анастасия Чайковская заставила бренд шампуней Head&Shoulders начать подписывать товар на украинском языке.
"Мне написала Настя Чайковская. "Привет, как я могу помочь с украинским языком?" Я посоветовал начать с написания писем импортерам, в том числе Head&Shoulders. Настя активно включилась в работу - прислала десятки писем. Не прошло и восемь месяцев, как мы все получили результат - шампуни с украинскими надписями", - сообщил активист Святослав Литинский в Facebook.
Он отметил, что не только действия Чайковский вызвала этот результат, а всех, кто писал обращение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имеет значение - на каком языке делают надписи на этикетках в разных странах
Литинский призвал всех писать заказные письма импортеру.
Общественный активист Святослав Литинский сообщил, что ему удалось украинизировать интернет-магазин Samsung. Об этом он написал в Facebook и опубликовал фото решения суда.
Комментарии