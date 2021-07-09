KyivNotKiev: полуостров в Антарктиде получил правильную транслитерацию

Во всех публикациях можно абсолютно правомерно употреблять название Kyiv Peninsula. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Полуостров Киев в Антарктиде получил единственную корректную транслитерацию на английском языке. Теперь он официально назван Kyiv Peninsula.

В каталоге географических названий Антарктики наконец-то отказались от русскоязычной транслитерации, сообщает Национальный антарктический научный центр. Изменения внесли после почти годичных переговоров НАНЦ с Научным комитетом по антарктическим исследованиям.

"Отныне во всех публикациях можно абсолютно правомерно употреблять название Kyiv Peninsula. В частности использовать ее для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издательстве картографических материалов и тому подобное. Учитывая слабое распространение старого названия Kyev Peninsula, украинские ученые имеют все шансы сделать Kyiv Peninsula доминирующим", - говорится в сообщении.

Полуостров расположен напротив архипелага Аргентинских островов. К нему относится остров Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский".

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С инициативой украинской транслитерации Киева выступило МИД Украины в октябре 2018 года. Ведомство запустило масштабную кампанию с призывом писать название украинской столицы в едином правильном варианте. Это поддержали многие аэропорты различных стран и западные СМИ. Так, в главном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов перешли на корректную транслитерацию украинской столицы, изменив Kiev на Kyiv.