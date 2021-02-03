Один из крупнейших аэропортов мира украинизировал название Киева

В главном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов перешли на единую корректную транслитерацию украинской столицы, изменив Kiev на Kyiv.

Об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Автор: МИД Украины Аэропорт Дубай изменил название украинской столицы

"Хорошие новости из солнечных Объединенных Арабских Эмиратов. Международный аэропорт Дубай официально исправил орфографию столица Украины и теперь использует единственно правильную транслитерацию", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты назвали Киев российским

С инициативой украинской транслитерации Киева выступило МИД Украины в октябре 2018 года. Ведомство запустило масштабную кампанию с призывом писать название украинской столицы в едином правильном варианте. Это поддержали многие аэропорты различных стран и западные СМИ. Так, в ливанском аэропорту Бейрута изменили написание названия Киева с российской транслитерации Kiev на украинскую Kyiv.