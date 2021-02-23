Как чиновники учат украинский язык

Благодаря курсам чиновники усовершенствуют знания украинского языка, улучшат коммуникацию и получат сертификат Фото: depo.ua

Департамент образования и науки Одесского городского совета организовал курсы украинского языка для чиновников. Заявки на обучение подали более 1 тыс. желающих.

"Задействовали преподавателей украинского языка из одесских школ. Эта инициатива и отзыв на нее показывают, что законодательство в сфере языковой политики действует и люди собираются его придерживаться. Правда странно, независимой Украине почти 30 лет, а столько государственных служащих не знают языка. В соответствии с Законом Украины "О государственной службе" обязаны владеть им и иметь сертификат, подтверждающий знания. Как они получили свои должности, если только собираются изучать или совершенствовать украинский язык. Но это уже второстепенное. Желания людей являются вполне показательными и положительными", - говорит корреспонденту Gazeta.ua руководитель общественной организации "Одеса україномовна" Ярослава Витко.

Инициатива заработала в связи с вступлением в действие 16 января нормы законодательства по обслуживанию на украинском языке. Сформировали 1-ю группу из 30 человек. Учебная программа предусматривает 8 занятий-семинаров, которые будут проходить по вторникам и четвергам с 14:00. После сдачи экзамена участники получат сертификаты.

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"Люди, которые работают с населением, делают первые шаги, чтобы в соответствии с законодательством проводить свою работу. Недавно меня спрашивали, что самое важное в изучении украинского. Главное - желание. Если оно есть, то язык можно изучить легко и в любом возрасте. К тому же будут учить одесситов, а не французов или англичан. Они слышат украинский ежедневно с экранов телевизора, ходят в кинотеатры, где все продублировано, читают новости, слушают радио и работают с документами", - рассуждает активистка.

Для людей важнее переступить психологический барьер и заговорить на украинском языке.

"Для многих проблема начать говорить. Боятся ошибиться, выглядеть смешно. Подобные инициативы должны давать человеку комфортное окружение и возможность разговориться. Только после этого следует вносить коррективы относительно правильности речи и обезвредить суржик", - убеждена Ярослава Витко.

Работники сферы услуг Одессы пользуются русским языком в исключительных случаях. После 16 января 2021-го большинство магазинов начали выполнять языковой закон. Работники говорят, что украинский знают и понимают. Не пользуются, потому что клиенты говорят на русском. Есть продавщицы, которые плохо знают язык, но хотят учить. Хуже с вывесками и информационными стендами, много чего остается русскоязычным. Объясняют это дополнительными расходами, но постепенно меняют.