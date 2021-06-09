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среда, 09 июня 2021 15:25

Ильенко жестко высказался о позиции Ткаченко относительно языкового закона

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Ильенко жестко высказался о позиции Ткаченко относительно языкового закона
Ильенко раскритиковал министра культуры за нежелание способствовать украинизации кинематографа. Фото: УНІАН

Позиция министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко относительно дублирования фильмов на украинский несовместима с его должностью, заявил председатель правления Украинской киноакадемии Филипп Ильенко.

"Министр культуры не имеет даже права занимать позицию которая ставит под сомнение необходимость продвижения украинского языка. Неизвестно, сколько будут действовать эти карантин, возможно это на годы, очевидно. Это просто несовместимо с должностью министра", - заявил Ильенко, передает "Київ.NewsRoom".

Он считает, что откладывание внедрения нормы закона выгодно большим медиагрупам, которые контролируют олигархи.

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"Очевидно, что это выгодно для некоторых субъектов индустрии, которые во время войны работают на два рынка - пытаются сидеть на двух стульях и продавать контент и в России, и в Украине. Они в принципе не могут дать продукцию на украинском, там простого перевода недостаточно. Там важны контексты и другие вещи. Их дубляж просто не спасает. Давайте скажем прямо: к украинской культуре они не имеют никакого отношения, и не надо прикрываться лозунгами о поддержке субъектов украинской культуры", - добавил Ильенко.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддержал отсрочку начала действия статей языкового закона об обязательном дубляже фильмов на украинский язык. "Было обращение коллег из телеканалов из-за того, что в этом году у них не было ни финансовых, ни физических возможностей продолжать снимать запланированные проекты, отсрочить на время карантина действие этого закона. Поскольку закон не меняется, а только откладывается, то я вижу в этом шаг навстречу представителям индустрии", - сказал Ткаченко на брифинге.

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