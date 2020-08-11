Футболиста удивил русский язык в Украине

Тамм рассказал о языковой ситуации. Фото: Sport.ua

Защитник "Десны" из Эстонии Йоонас Тамм удивился, что в Украине много русскоязычных.

"Когда только приехал в Чернигов, не мог понять, почему не слышу украинского языка. На месте оказалось, что большинство говорит по-русски. Конечно, это немного странно. Не ожидал, что русский язык преобладает в Украине через столько лет после распада СССР", - сказал он, передает tribuna.com.

Тамм рассказал, что плохо знает русский.

"На слух немного воспринимаю, но говорить практически не могу. Немного изучал русский язык в школе, но там в основном были базовые вещи. До "Десны" я играл в Швеции, Норвегии и Польше и в основном сталкивался с английским, поэтому мне проще говорить на нем", - рассказал футболист.

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Сказал, что в Эстонии большинство молодых людей знают английский. Рассказал, кто знает английский в "Десне".

"Будковский. И еще несколько молодых ребят. Очень-очень мало. О, Рябоконя забыл. Он тоже говорит", - сказал Тамм.

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