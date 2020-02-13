Американка поразила исполнением песни "Два кольори"

Американка спела украинскую песню. Фото: YouTube

Певица из Нью-Йорка Анджели Роуз исполнила песню "Два кольори".

Видео опубликовал "Голос Америки".

Роуз научилась петь у матери Уитни Хьюстон. Она работает постановщиком музыкального шоу в украинском ресторане "Роял Пассаж" в Филадельфии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Вене появились украинские аудиогиды

Женщина в украинском народном костюме спела на украинском языке. Ролик с исполнением песни от Анджели разместили в сети.

Впервые в истории экскурсию в базилике Святого Иштвана в Будапеште, Венгрия, провели на украинском языке. Ее посетили украинцы, живущие в Венгрии.