Американка поразила исполнением песни "Два кольори"

 
Ексклюзивы
1/5
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 693
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
Просмотров: 774
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 747
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1233
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1935
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4068
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3276
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 765
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8001
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
6
5
4
4
6
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Видео
Все видео
Американка поразила исполнением песни "Два кольори"
Американка поразила исполнением песни "Два кольори"
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Русский мир" теряет влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 765
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2322
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1098
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1782
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 февраля 2020
Просмотров: 234
Дідусик
Наші робочі столи стоять поряд. Сергій мимоволі слухає мої розмови. — А хто такий дідусь? — питає. — Ти йому часто дзвониш. ...
четверг, 13 февраля 2020 22:09

Американка поразила исполнением песни "Два кольори"

  Комментировать
Американка поразила исполнением песни &quot;Два кольори&quot;
Американка спела украинскую песню. Фото: YouTube

Певица из Нью-Йорка Анджели Роуз исполнила песню "Два кольори".

Видео опубликовал "Голос Америки".

Роуз научилась петь у матери Уитни Хьюстон. Она работает постановщиком музыкального шоу в украинском ресторане "Роял Пассаж" в Филадельфии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Вене появились украинские аудиогиды

Женщина в украинском народном костюме спела на украинском языке. Ролик с исполнением песни от Анджели разместили в сети.

Впервые в истории экскурсию в базилике Святого Иштвана в Будапеште, Венгрия, провели на украинском языке. Ее посетили украинцы, живущие в Венгрии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американка поразила исполнением песни "Два кольори"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Коллина потерял волосы в 24 года

Открыли главную базу исследований в Антарктиде

Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле

Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США

Серийный насильник впервые напал на женщину

Юлия Тимошенко попала за решетку

Арестовали перевербованнную шпионку

Украинцев начали вывозить в Германию

Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Сегодня - День презерватива. Несколько фактов об "изделии №2"

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 3 Просмотров: 38277
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 31959
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 28296
&quot;Устроил истерику и сбежал&quot;: министр обороны опозорился во время интервью
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
 5 Просмотров: 14499
&quot;Понаехали, и мы вас терпим&quot; - в Киеве произошел языковой скандал
"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал 2 Просмотров: 12708
Сьогодення
Президент Латвии предлагает уменьшить объем русского языка на ТВ
Президент Латвии предлагает уменьшить объем русского языка на ТВ 1 Просмотров: 207
"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал
"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал 2 Просмотров: 12708
"Истерики были и будут" - Подоляк рассказала об отношении к языковому закону
"Истерики были и будут" - Подоляк рассказала об отношении к языковому закону 1 Просмотров: 783
Посчитали, сколько на радио украинского языка
Посчитали, сколько на радио украинского языка Просмотров: 576
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 3 Просмотров: 38277
Больше всего комментируют
5
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
4
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык
2
"Живем один раз": секс-скандал с российской учительницей получил продолжение
Голосов: 314
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua