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среда, 02 мая 2018 04:25

Женскую истерию лечили вибраторами - показали сексуальные игрушки 19 века
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В 19 веке врачи начали ставить женщинам новый диагноз - "истерия". Лечили это массажами половых органов пациентки. От такой процедуры руки врачей уставали, поэтому пришлось изобрести вспомогательные устройства – вибраторы.

Первый в мире механическое устройство для достижения оргазма изобрел американец Джон Тейлор, пишет deadideas.net.

Автор: thehistoryblog.com
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«Целебный массаж доктора Свифта, от шеи до колен». Рекламный постер

Устройство назвали "Манипулятор". Это был стол с вырезанным в виде женского таза отверстием. Паровой двигатель подавал теплую воду и двигал вибрирующую сферу для внешней стимуляции. Два человека поддерживали огонь, один массировал пациентку.

Позже появилась американская модель "Чаттануга". Ее механический манипулятор был присоединен к паровой машины через стену в кабинет доктора. На курортах они были популярны, поэтому "истерические" женщины массово ездили на воды.

В 1887 году Джозеф Грэнвиль усовершенствовал машину. За свой внешний вид она получила название "Молот Грэнвиля". Устройство напоминал дрель с круглой насадкой. Он весил 17 кг и сильно тарахтел во время сеанса. В комплекте шло зарядное устройство размером с швейную машину.

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В 1900 году на Парижской всемирной выставке представили более десятка различных моделей массажеров.

«Кровяной распределитель»
Фото: thackraymedicalmuseum.co.uk
Кабинет врача с первым вибратором
Электромеханический вибратор
«Целебный массаж доктора Свифта, от шеи до колен». Рекламный постер
Центробежный вибратор с насадками
Персональный вибратор
Советский электромассажер ВП-1

Одним из самых популярных был "Кровяной распределитель". Его изобрели в Великобритании. Его выпускали до 1920-х годов. Вибрирующий диск вращался ручкой. Машинку можно было раскрутить до 5000 оборотов в минуту. Производитель заявлял, что "распределитель" борется с застоем крови у мужчин. Однако женщины использовали его по-своему.

В 1902 году представили модель, которую можно было использовать самостоятельно.

Американская компания Hamilton Beach специализировалась на разработке бытовой техники для кухни и рекламировала новый товар как массажер для лица, шеи и бедер. В него добавляли различные насадки: присоски, усики, мягкие шипы.

Медики скупали мощные модели и открывали "процедурные театры". Электрические вибраторы свисали там с потолка, пациенток принимали партиями.

С развитием прогресса вибраторы становились более компактными, легкими и простыми. В 1906 году разработка Альфреда Гилберта уже напоминала современные фены.

С 1940-х годов в области началось внедрение новой серии усовершенствований. Аппарат Wahl Hand работал тише, а Handy Hannah весил всего 2,4 килограмма.

В 1966 году американец Джон Тавель запатентовал "Беспроводной электрический вибратор для использования на человеческом теле" - первый, который работал на батарейках.

В 1970-х годах популяризации вибраторов способствовали сексуальная революция и выступления феминисток. Массажеры начали продавать в специализированных магазинах - секс-шопах.

В Сан-Франциско открыли первый музей вибраторов.

С 1983 года электромассажеры начали выпускать в СССР.

Современная электроника предназначена не только для коммуникации и работы - компании выпускают множество интересных устройств для секса. Предлагаем топ-6 новых секс-гаджетов.

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