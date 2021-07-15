Секс и коронавирус: как болезнь влияет на интим

Коронавирус пагубно влияет на секс. Фото: pixabay

Активность сексуальной функции человека становится меньше из-за коронавируса.

Эта инфекция разрушает либидо, так как снижает общую энергию организма, рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

"В неблагоприятный период сексуальная функция, как правило, уменьшается и уходит на второй план", - отметил он.

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Таким образом природа организма борется с тем, чтобы не было болезненного потомства, по его словам. Также, когда человек заразился этой инфекцией, то повреждаются клетки, которые отвечают за производство тестостерона в организме. Именно этот гормон определяет сексуальные возможности.

Техника "сжимания" поможет продлить секс обоим партнерам и почувствовать больше удовольствия. Часто причиной короткого секса становится то, что люди боятся и ожидают неудачи, рассказала психолог. Мужчина волнуется, что его партнерша не сможет получить достаточно удовольствия и испытывает стресс, по ее словам. Это и влияет на продолжительность контакта.