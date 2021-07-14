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Новая сексуальная техника продолжит продолжительность интима

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Новая сексуальная техника продолжит продолжительность интима
Мужчина волнуется, что его партнерша не сможет получить достаточно удовольствия и испытывает стресс. Фото: pixabay

Техника "сжимания" поможет продлить секс обоим партнерам и почувствовать больше удовольствия.

Часто причиной короткого секса становится то, что люди боятся и ожидают неудачи, рассказала психолог, сексолог Наталья Ежова.

Мужчина волнуется, что его партнерша не сможет получить достаточно удовольствия и испытывает стресс, по ее словам. Это и влияет на продолжительность контакта.

"Есть способ, который поможет продлить интим. Благодаря этой технике мужчина может получить более яркий пик удовольствия. В момент перед оргазмом нужно обхватить двумя пальцами половой орган мужчины в кольцо чуть выше головки, и сжимать, пока не отступит ощущение пика. Эта техника называется" сжатия ". Ее придумали американские сексологи Мастерс и Джонсон, и рекомендуют сейчас много мировых специалистов", - сказала сексолог.

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Если же партнер стесняется делать это со своей девушкой, то можно сначала потренировать самостоятельно. Благодаря этому у мужчины исчезнет страх ожидания неудачи, он будет спокойным и уверенным во время секса.

Либидо женщин увеличится, если они будут заниматься спортом четире часа в неделю. Спорт будет вспомогательным фактором в том, чтобы чаще испытывать оргазм и быстрее возбуждаться.

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