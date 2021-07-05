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понедельник, 05 июля 2021 21:00

Спорт поможет почувствовать оргазм: сколько надо заниматься для идеального эффекта

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Спорт поможет почувствовать оргазм: сколько надо заниматься для идеального эффекта
Участницы эксперимента, что виделяют на спорт четыре-шесть часов в неделю или до 50 минут в день, были максимально удовлетворены сексом. Фото: pixabay

Либидо женщин увеличится, если они будут заниматься спортом четире часа в неделю.

Спорт будет вспомогательным фактором в том, чтобы чаще испытывать оргазм и быстрее возбуждаться, пишет The Journal of Sexual Medicine.

Ученые в эксперименте проанализировали сексуальную жизнь и частоту физических нагрузок 322 женщин в возрасте от 40 до 45 лет. Результаты свидетельствуют, что женщины, которые почти не занимаются спортом, делают это меньше, чем час в неделю, не испытывают сексуального удовлетворения.

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При этом, переусердствовать со спортом тоже не надо. Ведь, кто занимается по меньшей мере шесть часов в неделю также не слишком доволен половой жизнью. Такие участники опытов жаловались, что нет оргазма и интереса к интиму.

Участницы эксперимента, которие виделяют на спорт четыре-шесть часов в неделю или до 50 минут в день, были максимально удовлетворены сексом.

Ученые объясняют это связью между сексуальной жизнью женщины и ее восприятием собственного тела. Например, если не заниматься спортом, то можно набрать вес и чувствовать себя не слишком уверенно. Это может разрушить личную жизнь. А женщины, которые много занимаются спортом, чаще недовольны своим телом или имеют психологические проблемы, снижают интерес к сексу.

Во время секса некоторые женщины могут испытывать дискомфорт внизу живота и поэтому не могут расслабиться и получить удовольствие. Специалисты нашли причину этого - грибки Candida, вызывающие инфекционное заболевание кандидоз. Среди симптомов болезни: молочница, пятна на коже и белый налет на языке.

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