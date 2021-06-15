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Назвали продукт, из-за которого секс становится хуже

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Назвали продукт, из-за которого секс становится хуже
Рекомендуют для борьбы с этими грибками есть меньше сахара и продуктов, которые его содержат. Фото: pixabay

Во время секса некоторые женщины могут испытывать дискомфорт внизу живота и поэтому не могут расслабиться и получить удовольствие.

Специалисты нашли причину этого - грибки Candida, вызывающие инфекционное заболевание кандидоз, пишет nashamama.

Среди симптомов болезни: молочница, пятна на коже и белый налет на языке.

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Эти грибки есть в организме каждого человека и становятся опасными, когда их стает больше. Этот грибок развивается и растет исключительно благодаря сахару, усваивает глюкозу, фруктозу и даже маннозу.

Рекомендуют для борьбы с этими грибками есть меньше сахара и продуктов, которые его содержат.

Женщины часто стесняются сказать о том, что им хочется секса. Но женское тело подает определенные сигналы, по которым мужчина должен это понять. Есть несколько признаков, по которым парень может понять желание женщины

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