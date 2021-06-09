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среда, 09 июня 2021 21:00

Как распознать женщину, которая хочет секса

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Как распознать женщину, которая хочет секса
Женщина отвечает взаимностью на прикосновения, поцелуи и предложения - еще один признак ее сексуального желания. Фото: pixabay

Женщины часто стесняются сказать о том, что им хочется секса.

Но женское тело подает определенные сигналы, по которым мужчина должен это понять, пишет Men'sHealth.

Есть несколько признаков, по которым парень может понять желание женщины.

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Важную роль играет тактильный контакт. Если девушка позволяет себя трогать - это значит, что она дает разрешение войти в личное пространство, а затем, возможно, и в постель. Гладя ноги, живот, волосы без помех со стороны партнерши является сигналом к ​​тому, что можно переходить к следующему этапу.

Еще один признак - интимные темы. Разговоры о сексе подогревают интерес. Девушка не будет разговаривать с другом о своих предпочтениях в постели. Если она начала говорить о интиме, то хочет большей близости. В то же время, перед первым сексом с ней не надо сразу спрашивать об экспериментах. Это может ее испугать.

Женщина отвечает взаимностью на прикосновения, поцелуи и предложения - еще один признак ее сексуального желания.

Надо присмотреться и к сексуальной одежде. Для девушек секс не всегда является спонтанным, они, как правило, готовятся к этому событию заранее. На прогулку с парнем в френд-зоне женщина не наденет короткое платье, каблуки и глубокое декольте.

Исследователям удалось выяснить, в какое время суток людям больше всего хочется секса. Опрос провела компания, которая продает игрушки для взрослых. Опросили 2300 взрослых людей и обнаружили, что у женщин и мужчин очень отличаются пожелания по интиму. Женщинам больше нравится секс вечером, а мужчинам утром. По словам 70% женщин, они встречались с теми, кто имел совершенно другой уровень сексуального влечения и период, когда хочется развлечений в постели.

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