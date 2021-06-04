Когда людям больше хочется секса

Наибольшее возбуждение женщины чувствовали с 23:00 до 02:00. Фото: pixabay

Исследователям удалось выяснить, в какое время суток людям больше всего хочется секса.

Опрос провела компания, которая продает игрушки для взрослых, пишет Daily Star.

Опросили 2300 взрослых людей и обнаружили, что у женщин и мужчин очень отличаются пожелания по интиму. Женщинам больше нравится секс вечером, а мужчинам утром. По словам 70% женщин, они встречались с теми, кто имел совершенно другой уровень сексуального влечения и период, когда хочется развлечений в постели.

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Наибольшее возбуждение женщины чувствовали с 23:00 до 02:00. Мужчины - в период от 6:00 до 9:00 часов утра.

По словам докторши Эллисон Хилл, женское либидо является очень сложным и часто зависит от психологического состояния. Как правило, на него не влияет партнер, так как основную роль играет отношение женщины к себе самой и своей сексуальности.

Весной или летом людям преимущественно хочется больше секса, чем в холодное время года. Сайт знакомств OkCupid три года исследовал, в какой месяц года самым популярным есть секс на одну ночь, пишет maximonline. Во время эксперимента, который длился с 2013-го по 2016 год, опросили 18 млн человек. Им рассылали вопрос: "Хотите ли вы чтобы ваши следующие отношения были длительными?"