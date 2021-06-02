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среда, 02 июня 2021 14:21

Горячие месяца - когда хочется секса больше всего

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Горячие месяца - когда хочется секса больше всего
Чаще всего секс на одну ночь происходит в весенне-летний период. Фото: pexels

Весной или летом людям преимущественно хочется больше секса, чем в холодное время года.

Сайт знакомств OkCupid три года исследовал, в какой месяц года самым популярным есть секс на одну ночь, пишет maximonline.

Во время эксперимента, который длился с 2013-го по 2016 год, опросили 18 млн человек. Им рассылали вопрос: "Хотите ли вы чтобы ваши следующие отношения были длительными?"

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Чаще всего люди отвечали "Нет, я ищу краткосрочных, ни к чему не обязывающих отношений" приходил в апреле, мае и июне. При этом в апреле и мае процент тех, кто хотел недолгих отношений, рос на 17% по сравнению с осенними и зимними месяцами. В июне он увеличился на 33%.

Социологи объясняют статистику тем, что в весенне-летние месяцы на сайте знакомств регистрируется максимальное количество студентов, путешественников и отдыхающих. Это те люди, которые в основном посвящают себя необременительному, ни к чему не обязывающему сексу.

Многие ошибочно полагают, что с возрастом у людей становится меньше секса. Исследования же подтверждают, что огромное удовольствие от секса человек получает не в молодом возрасте. В опросе 37% женщин и 34% мужчин заявили, что лучшим для секса был их 40-летний возраст.

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