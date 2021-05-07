Чем старше человек, тем лучше становится секс

В опросе 37% женщин и 34% мужчин заявили, что лучшим для секса был их 40-летний возраст. Фото: pixabay

Многие ошибочно полагают, что с возрастом у людей становится меньше секса.

Исследования же подтверждают, что огромное удовольствие от секса человек получает не в молодом возрасте, пишет Sex MissFit.

В опросе 37% женщин и 34% мужчин заявили, что лучшим для секса был их 40-летний возраст.

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"Хотя 20-летние занимаются сексом много, он по-настоящему нравится 40-летним", - говорят авторы исследования.

По их словам, причиной таких выводов является то, что у 40-летних меньше комплексов и больше опыта, они значительно увереннее в себе. Точно осознают, чего хотят, не стесняются любых звуков или движений во время секса. Преимущественно в таком возрасте не обращают внимание на незначительный целлюлит или морщины, а также меньше боятся неудач. Благодаря этому интим более расслаблен, поэтому почти идеальный.

В старшем возрасте чаще всего партнеры в браке и знают друг друга долгое время. Благодаря этому есть важные элементы, которые делают секс лучшим, то есть любовь и доверие. Также есть знание того, что именно хочет партнер. Фантазии больше не надо и нельзя скрывать. Следует расслабиться и окунуться в процесс.

Ученые рассказывают, что в зрелых женщин оргазмы лучше, а достичь их легче и быстрее. 40% 20-летних женщин имели проблемы с достижением кульминации. А в 40 лет оргазм не получали всего 20% женщин.

Иногда человек чувствует, что именно в этот день не хочет заниматься сексом. Исследователи выяснили, какие дни наиболее благоприятны для интима, а какие нет. Согласно исследованиям, в четверг лучше заниматься сексом. Именно в этот день человеческий организм наиболее активно вырабатывает половые гормоны.